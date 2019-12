'Rusland vier jaar uitgesloten voor internationale sportmanifestaties'

Het WADA (Wereldantidopingagentschap) heeft maandag beslist om Rusland voor vier jaar uit te sluiten voor alle internationale sportevenementen zoals de Olympische Spelen, Europese kampioenschappen en WK's.

Deze uitspraak is nog niet definitief: Rusland heeft drie weken de tijd om tegen deze uitspraak in beroep te gaan, wat naar alle waarschijnlijkheid ook zal gebeuren.

Net als in het verleden was er ook de voorbije maanden weer gesjoemel bij de Russen. Met name de uitslagen van positieve werden vervalst of vernietigd.

De conclusie van het Uitvoerend Comité van de WADA was dan ook spijkerhard. Ze beslisten dat Rusland vier jaar lang niet mag deelnemen aan de grote Europese sportevenementen. De beslissing was unaniem.

Het wordt ongetwijfeld nog een lange procedureslag. Benieuwd of we komende zomer Russische sporters aan het werk zullen zien tijdens de Olympische Spelen in Tokio.