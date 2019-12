Jonathan Sacoor wil het uitstekend doen in Tokio volgend jaar: "Ik hoop zo snel mogelijk onder de 45 seconden te raken"

Volgende zomer mag de 20-jarige Jonathan Sacoor voor het eerst deelnemen aan de Olympische Spelen. Hij zal al zeker naar Tokio afreizen met de Belgian Tornados, maar hij hoopt ook om individueel te kunnen deelnemen.

Het persoonlijk record van Jonathan Sacoor staat momenteel op 45.03, maar hij hoopt om zo snel mogelijk beter te doen. "Ik wil zo snel mogelijk onder die 45 seconden. Het zat dit jaar wel in de benen, maar helaas mocht het niet zijn", vertelde hij bij Het Nieuwsblad. "Ik hoop dat ik ruim voor de Olympische Spelen in Tokio onder die 45 seconden ga."

Met de 4x400 meter hoopt Sacoor op een medaille: "In Doha hebben we met een bronzen medaille al laten zien dat we top zijn. Die positieve lijn moeten we nu doortrekken en hopelijk kunnen we dan ook in Tokio voor een medaille gaan."