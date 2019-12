Isaac Kimeli doet dan toch mee aan het EK veldlopen in Lissabon: "Een podiumplaats zou fantastisch zijn"

Hoewel het eigenlijk niet verwacht was, staat Isaac Kimeli toch aan de start van het EK veldlopen in Lissabon. Vorig jaar pakte hij nog zilver bij de profs.

Isaac Kimeli is op dit moment nog aan het trainen in Belek in Turkije, maar nadien zakt hij naar het EK in Lissabon af. De Europese vice-kampioen voelt dat hij er klaar voor is: "Ik wou eigenlijk de korte cross doen, maar mijn vorm is echt heel goed", vertelde hij bij Sporza. "Ik wil de ploeg helpen en een individuele top 5 zou top zijn en een podium al helemaal fantastisch."

Na een gouden medaille bij de beloften pakte Kimeli vorig jaar zilver bij de profs. "Ik denk dat mijn vorm even goed is als vorig jaar. Een medaille kan, maar de concurrentie is zeer groot." De titelverdediger is Filip Ingebrigtsen en ook hij staat aan de start.