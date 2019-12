Eline Berings stoomt zich in Turkije klaar voor een laatste sportzomer: "Ik kan mijn beste jaar nog lopen"

Samen met heel wat andere Belgische sporters stoomt Eline Berings zich in het Turkse Belek klaar voor een laatste sportzomer. De Gentse hoopt dat ze nog een keer het beste van zichzelf kan geven.

In 2020 zet Eline Berings een punt achter haar atletiekloopbaan. Ze hoopt om nog een allerlaatste keer te schitteren en dus is ze zich momenteel dan ook keihard aan het voorbereiden. "Ik hoop dat ik mijn carrière in schoonheid kan afsluiten", vertelde Berings bij Sporza. "Vorig jaar had ik heel wat blessures en kon ik me nooit echt tonen. In mijn carrière had ik na een goed jaar vaak een minder en omgekeerd, hopelijk is dat nu weer het geval."

Berings droomt ervan om nog eens te kunnen deelnemen aan de Olympische Spelen. In Londen (2012) was ze er al bij, maar voor Rio (2016) moest ze met een blessure afhaken. "Ik hoop om een tweede keer de Spelen te halen en beter te doen dan in Rio", vertelde ze. "Ik heb de limiettijd om de Spelen te halen in de benen dat is de reden waarom ik nu hier in Turkije ben. Ik geloof dat ik nog beter kan."