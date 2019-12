Data Olympische marathon en snelwandelnummers zijn bekend

Woensdag maakten World Athletics en het Internationaal Olympisch Comité de nieuwe data en beginuren bekend voor de marathon en snelwandelwedstrijden op de Olympische Spelen.

Beide nummers zulen doorgaan in Sapporo, waar het koeler is dan in Tokio. De mannenmarathon zal doorgaan op de slotdag, 9 augustus. De snelwandelraces vinden enkele dagen eerder plaats (6 en 7 juli) in plaats van op 2 augustus.

Op de marathon zullen Belgisch recordhouder Bashir Abdi en Europees kampioen Koen Naert deelnemen.

Al om half zes 's ochtends start in Sapporo de 50 kilometer snelwandelen.