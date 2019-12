Europese kampioen Koen Naert loopt naar de 18e plaats in Fukuoka in voorbereiding op de Olympische Spelen

Koen Naert finishte in Japan in een tijd van 2u15'51". Dat was goed voor een 18e plaats in de marathon van het Japanse Fukuoka. Het was de laatste voorbereidingsmarathon voor Koen Naert voor de Olympische Spelen in Tokio van komende zomer.

Koen Naert koos voor een vrij gelijkmatig tempo en lag na 10 kilometer op een 35e plaats. De rest vertraagde sneller dan Naert waardoor de Europese kampioen kon oprukken naar de 28e stek na 30 kilometer. Tien kilometer verder eindigde Naert uiteindelijk als 18e. De winst ging naar de Marokkaan Dazza El Mahjoub in 2u07'10". Koen Naert begon in Fukuoka om zich klaar te stomen voor de Olympische Spelen in Rio. De Europese kampioen wilde graag al eens in het Japanse klimaat een marathon afwerken.