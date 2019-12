Atleten mogen op beide oren slapen: Tokio nu helemaal klaar voor Olympische Spelen

De Olympische Spelen worden hét sportevenement bij uitstek in 2020. Momenteel wordt alles al in gereedheid gebracht en de voorbereidingen lopen op schema. Zo is de bouw van het olympisch stadion al helemaal af. Dat zullen de atleten graag horen.

Er is een nieuw olympisch stadion uit de grond gestampt in Tokio en na acht maanden voor de start van de Spelen is de bouw nu helemaal afgerond. Er is drie jaar aan het stadion gewerkt. Er is plaats voorzien voor 60 000 toeschouwers.

Vooral goed nieuws voor de atletiek, want dat is de sport dat voor de meeste wedstrijden in dit stadion zal zorgen. Er gaan ook nog wel enkele voetbalwedstrijden door. Daarnaast zal dit ook het decor worden van zowel de openingsceremonie als de sluitingsceremonie.