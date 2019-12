Mo Farah mikt in Tokio op derde Olympisch goud op rij op 10.000m

Mo Farah liep de afgelopen jaren voornamelijk marathons, maar op de Olympische Spelen van Tokio gaat hij opnieuw de 10.000m lopen.

De Brit veroverde op die afstand Olympisch goud in Londen (2012) en Rio (2016). In 2020 wil hij een gooi doen naar drie op een rij. Hij zal dan 37 zijn.

Farah deed het nochtans ook goed op de marathon. Zo liep hij vorig jaar een Europees record in Chicago.

"Het was leuk om de afgelopen jaren marathons te lopen", vertelde hij in een videoboodschap. "Maar in 2020 keer ik terug op de piste. Ik hoop dat ik mijn snelheid niet ben verloren en ga er alvast heel hard voor trainen.”