Koen Naert start zondag op ralenti aan marathon in Japan, maar "de chrono is niet het belangrijkste"

Zondag start Koen Naert aan de marathon van Fukuoka in Japan. De Europees kampioen van 2018 kende blessureleed en is niet op het hoogste niveau.

Koen Naert loopt zondag de marathon van Fukuoka, Japan. Maar tijdens de voorbereiding sukkelde de West-Vlaming met kleine blessures. Naert twijfelt bij Sporza over zijn kansen, maar wil toch al een kannismaken met Japan. "Het is belangrijk om er al eens gelopen te hebben met het oog op de Spelen."

"Ik wilde het al eens testen", gaat Naert verder. "Normaal bereid ik me voor in de Verenigde Staten. Dat tijdsverschil gaat een impact hebben op mijn jetlag. Vorig jaar ging ik al eens naar Tokio, maar het parcours is verlegd naar Sapporo. Dat was een investering die ik geen tweede keer ga maken."

Maar toch is Naert vol goede hoop voor zijn race. "Ik heb er zin in. De conditie is nog niet wat ze was, maar het zal wel lukken. Die chrono is niet het belangrijkste. Ik heb ook geen richttijd. Ik wil vooral eens in Japan gelopen hebben en ermee kennis hebben gemaakt."