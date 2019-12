Zet Thiam in 2024 een punt achter haar nu al indrukwekkende carrière? "Op een hoogtepunt stoppen zou mooi zijn"

Nafi Thiam hield vrijdagmiddag een persconferentie in Luik. De regerende Olympische kampioene blikte er vooruit op de Spelen van 2020 én 2024.

"Voorlopig focus ik me nog helemaal op Tokio (2020, nvdr). Aan Parijs (2024, nvdr) denk ik nog niet", citeerde Het Nieuwsblad Nafi Thiam. "Ik zit nu in de tweede week van mijn voorbereiding. Nog 35 te gaan", ging de vicewereldkampioen verder.

Op pensioen in 2024?

Maar wat na de spelen van volgend jaar? "Daarna is de weg nog lang. Ik zal dertig jaar zijn in 2024 en dat zijn mogelijk mijn laatste Spelen. Ik zal dan op de top van mijn kunnen zijn en zo kan ik mijn carrière op een mooi hoogtepunt afsluiten. Daarna is er tijd voor andere projecten. Wie weet wel een masteropleiding in de geografie."

Thiam is nu 25 en heeft al alles gewonnen wat er te winnen viel in de zevenkamp. In Rio pakte ze Olympisch goud, een jaar later kroonde ze zich tot wereldkampioene en in 2018 pakte ze de Europese titel. Dit jaar greep ze zilver op het WK in Doha.